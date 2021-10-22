Adana'da 44 milyon 660 bin makaron ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 44 milyon 660 bin makaron ele geçirildi

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da 44 milyon 660 bin makaron ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 44 milyon 660 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da gümrük kaçağı 44 milyon 660 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makaron kaçakçılığıyla ilgili kent merkezinde çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu ve Kiremithane mahallelerinde baskın yaptıkları iki depoda gümrük kaçağı 44 milyon 660 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title