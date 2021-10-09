Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı / Kozan (adana) - Haberler | Güncel
Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem

ADANA'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 19.58 olarak kaydedildi. Depremin hafif şekilde hissedildiği ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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Demirören Haber Ajansı / Kozan (adana) - Son Dakika Haberleri
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