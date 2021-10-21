ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, "Uluslararası tüm sözleşmelere rağmen savaş durumunda, toplumdaki statüleri ve cinsiyetleri yüzünden kadınlar ve kız çocukları çatışmalardan daha çok etkileniyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yarını Planlama ve İş Birliği Alanları Arama Toplantıları kapsamında kamu kurumları, göç alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ve derneklerle bir araya geldi.

75. Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleşen ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile kadın, çocuk ve bireyin sosyal refahını arttırmaya yönelik, her türlü eğitici, geliştirici ve güçlendirici hizmetler için yereldeki tüm kurumlar ile iş birliği içerisinde faaliyet yürütmeyi amaçlayan toplantıya 11 kurum ve STK'dan 18 katılımcı iştirak etti.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi ile yereldeki tüm bireylere hizmet vermeyi amaçladıklarını söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, "Göç İdaresi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre 16.09.2021 tarihi itibari ile Adana'da 254 bin 2 kişi geçici koruma kapsamında yer almaktadır. Uluslararası tüm sözleşmelere rağmen savaş durumunda, toplumdaki statüleri ve cinsiyetleri yüzünden kadınlar ve kız çocukları çatışmalardan daha çok etkilenmektedir. Belediye hizmetlerinden ve kentin olanaklarından kadınların, engellilerin, çocukların ve toplumdaki tüm dezavantajlı grupların daha etkin yararlanabilmesi, sosyal hayata katılabilmeleri için çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. Bunun için herkesin hak temelli, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere faaliyetlere başladık" dedi.

Göç ile ilgili sorunların tespit edilip, verilerin gözden geçirildiği toplantıya, BM Dünya Nüfus Fonu (UNFPA), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Adana Büyükşehir Belediyesi Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü, Seyhan Belediyesi Eşitlik Birimi, Pozitif Yaşam Derneği, Hayata Destek Derneği, Kırmızı Şemsiye Derneği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Kızılay Toplum Merkezi, Dünya İnsani Dayanışma Derneği (World Human Relief), Goal Global katıldı.

Toplantıda Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür İlke Şanlıer, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Elife Hatun Kılıçbeyli, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalından Prof. Dr. Gülşah Seydaoğlu sunum yaptı. - ADANA

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