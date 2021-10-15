Adana'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı - Haberler
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Adana'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında biri bebek 10 kişi yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'da meydana gelen trafik kazasında biri bebek 10 kişi yaralandı.

Süleyman Vural idaresindeki 33 AEZ 945 plakalı hafif ticari araç, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde, Ali Ördek'in kullandığı 16 Cte 70 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine CAN-KUR, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan bir kişi, CAN-KUR ekibi tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, biri 10 aylık bebek 10 yaralıyı kentteki hastanelere kaldırdı.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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