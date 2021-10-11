ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM SAVCI ADAYI ALACAK

Adalet Bakanlığı 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alımı için ilana çıktı.

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, İdari Yargı Hakim Adaylığı ve Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığına İlişkin Sınav ilanı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi www. pgm. adalet. gov. tr ile isealimkariyerkapisi. cbiko. gov. tr sitelerinde yayımlandı.

İlana göre; yazılı sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda, Ankara/Çankaya, İstanbul-1, İstanbul-3 ve İzmir sınav merkezlerinde yapılacak. 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça 800 adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alınacak. Sınavın, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu 25 Aralık 2021'de saat 10. 15'te, adli yargı sınavına başvuru yapan adaylar için Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu ise 25 Aralık 2021'de saat 14. 45'te yapılacak. İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu 26 Aralık 2021 saat 10. 15'te, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu ise aynı gün saat 14. 45'te uygulanacak.

Adaylar başvurularını 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapıp, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Posta yoluyla başvuru alınmayacak.

Sınav ilanında yer alan başvuru koşullarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir Açıklaması

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