Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül: "Hepimizin istifade edeceği çok önemli bir sempozyumda bulunuyoruz" - Haberler
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Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül: "Hepimizin istifade edeceği çok önemli bir sempozyumda bulunuyoruz"

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Barolar Birliği iş birliğiyle Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu'nun açılış programına katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Barolar Birliği iş birliğiyle Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu'nun açılış programına katıldı. (2)

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül: Hepimizin istifade edeceği çok önemli bir sempozyumda bulunuyoruz

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül: Hepimizin istifade edeceği çok önemli bir sempozyumda bulunuyoruz

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül: Hepimizin istifade edeceği çok önemli bir sempozyumda bulunuyoruz

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül:
AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri
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