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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Mardin'de temaslarda bulundu

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Mardin'de temaslarda bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'de Valiliği ve adliyeyi ziyaret etti, esnafla görüştü.

MARDİN (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'de Valiliği ve adliyeyi ziyaret etti, esnafla görüştü.

Mardin'deki temaslarını sürdüren Bakan Gül, Valiliğe geçti.

Valilik şeref defterini imzalayan Gül, Vali Mahmut Demirtaş ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Gül, daha sonra Mardin Adliyesini ziyaret ederek Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ile bir süre görüştü.

Yapımı devam eden yeni adliye hizmet binasında incelemede bulunan Gül, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda personelle bir araya gelen Bakan Gül, daha sonra kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri
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