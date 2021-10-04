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Adalar'da elektrikli araçların kaldırılması gerginliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adalar'da elektrikli araçların kaldırılması gerginliği

Adalar'da UKOME kararıyla 5 Ekim'den itibaren Adalar'da elektrikli araç kullanımının yasaklanması ada sakinleri tarafından tepkilere yol açtı.

ADALAR, İSTANBUL (İHA) - Adalar'da UKOME kararıyla 5 Ekim'den itibaren Adalar'da elektrikli araç kullanımının yasaklanması ada sakinleri tarafından tepkilere yol açtı. Belediye Meclisinde yapılan görüşmede vatandaş ile belediye yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. Adalılar, belediye binası önünde sloganlar atarak Adalar Belediyesi yönetimini istifaya davet etti.

Adalar'da atlı faytonların kaldırılmasının ardından elektrikli araç devri başlamıştı. Ancak UKOME kararıyla 5 Ekim'den itibaren Adalar'da elektrikli araç kullanımı da yasaklandı. Karar ada sakinlerince tepki ile karşılandı. Adalılar ihtiyaç duydukları şahsi durumlarda araç kullanamayacaklarını belirterek kararın kendilerini mağdur edeceğini belirtti.

Bugün Adalar Belediyesinde yapılan görüşmede iddiaya göre elektrikli araç kararı nedeniyle tekrar tartışma çıktı. Mecliste belediye yetkilileri ile vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Ada sakinleri, yaşanan gerginliğin ardından sloganlar atarak belediye binasının önünde toplandı. Belediye önünde toplanan vatandaşlar sloganlar atarak Adalar Belediyesi yönetimini istifaya davet etti. - İSTANBUL

Adalar'da elektrikli araçların kaldırılması gerginliği

Adalar'da elektrikli araçların kaldırılması gerginliği

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