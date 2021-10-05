Adalar'da akülü araç yasağı gelince bisikletlere talep arttı - Haberler
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Adalar'da akülü araç yasağı gelince bisikletlere talep arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Adalar'da akülü araç yasağı gelince bisikletlere talep arttı

Haziran ayında UKOME toplantısında alınan karar sonrası bugün itibariyle Adalar'da akülü araç yasağı getirildi.

Haziran ayında UKOME toplantısında alınan karar sonrası bugün itibariyle Adalar'da akülü araç yasağı getirildi. Yasağın ardından Adalar'da ulaşımlarını kolaylaştırmak isteyen yerli ve yabancı turistler bisikletlere yoğun ilgi gösterdi.

Adalar'da motorsuz-elektrikli taşıt olan akülü araçlara getirilen yasak sonrası, Adalar'da ulaşım sağlamak isteyen yerli ve yabancı turistler, bisikletlere yoğun ilgi gösterdi. Yasak sonrası bisiklet, ulaşımı kolaylaştıran unsurlardan olurken, bisiklet kiralama işi ile uğraşan esnaf Adada bisikletlere ilginin arttığını söyledi.

Bisiklet kiralama işiyle uğraşan Muhammed Şahin, "Akülü araç olduğunda herkes akülü aracı tercih ediyordu. Şimdi yasaklar olunca herkes bisikletleri tercih ediyor. Gelen yabancı Araplar bisikletleri tercih ediyor." dedi.

Kazakistan'dan Türkiye'ye gelen turist Ercan Ahmedov, "Ben de diyorum ki çok güzel bir şey, yani insanlar burada dinlenecek. Hem de bisiklete binmiş olacak. Yavaş yavaş adayı gezmiş olacak. Çok memnunum, çok güzel" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Adalar'da akülü araç yasağı gelince bisikletlere talep arttı

Adalar'da akülü araç yasağı gelince bisikletlere talep arttı

Adalar'da akülü araç yasağı gelince bisikletlere talep arttı

Adalar'da akülü araç yasağı gelince bisikletlere talep arttı

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Haber: Adalar'da akülü araç yasağı gelince bisikletlere talep arttı - Haberler
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