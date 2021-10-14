Adacıkta mahsur kalan yavru köpek bulunamadı - Haberler
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Adacıkta mahsur kalan yavru köpek bulunamadı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Adacıkta mahsur kalan yavru köpek bulunamadı

ANTALYA'da kaldıkları otelin yanındaki adacıkta yavru köpeğin mahsur kaldığını gören turistler ihbarda bulundu.

ANTALYA'da kaldıkları otelin yanındaki adacıkta yavru köpeğin mahsur kaldığını gören turistler ihbarda bulundu. Botla adacığa çıkan itfaiye ekipleri, 45 dakika süren aramada köpeği bulamadı.

Olay, Aksu ilçesi Kundu Oteller Bölgesi'nde meydana geldi. Tatil için 5 yıldızlı bir otelde konaklayan turistler, 3 derenin ortasındaki adacıkta yavru köpeğin mahsur kaldığını görüp otel yönetimine bildirdi. Otel görevlileri de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Botla suya girip, sazlıkla kaplı adacığa çıkan ekipler, 45 dakika süren aramada, köpeğin izine ulaşamadı. Ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.


Adacıkta mahsur kalan yavru köpek bulunamadı

Adacıkta mahsur kalan yavru köpek bulunamadı

Adacıkta mahsur kalan yavru köpek bulunamadı

Adacıkta mahsur kalan yavru köpek bulunamadı

Adacıkta mahsur kalan yavru köpek bulunamadı

Adacıkta mahsur kalan yavru köpek bulunamadı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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