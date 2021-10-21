Webrazzi Summit 2021'de Webrazzi kurucusu ve CEO'su Arda Kutsal'ın sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, hem dijital yayın platformu Exxen hem de Nft'ler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, NFT projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı! İte o açıklamalar..

EXXEN SERÜVENİNE DAİR DETAYLAR

Acun Ilıcalı, çok hızlı bir şekilde 4-5 ayda karar verip Exxen'i hayata geçirdiklerini de ifade ederek, ilk etapta teknik konusunda zorlandıklarını da açıkladı.

Teknik alt yapının dijitalin yayın için çok iyi yapmanız gereken bir dünya olduğunu da sözlerine ekleyen Acun Ilıcalı, ilk gün sitelerinin çöktüğünü sonrasında ise bu sorunları aştıklarını söyledi.

DİJİTAL BAŞKA BİR DÜNYA

Ilıcalı, dijitalin başka bir dünya olduğunu ve neyin seyredilip neyin seyredilmeyeceğini de hızlı bir şekilde öğrendiklerini belirtti. Sözlerine devamn eden Acun Ilıcalı, üye sayısı olarak 1 milyonu geçtiklerini ve 1,5 milyona doğru gittiklerini de açıkladı.

NFT DÜNYASI

Acun Ilıcalı NFT dünyasına yakınlaştıklarını duyurarak NFT konusunda sektörün öncülerinden biri olmak istediklerini söyled.

Acun Medya olarak yurt dışında da hizmet sunduklarını ve 14. ülke ile imzaların atıldığını da belirten Ilıcalı, doğru insanları bularak iyi ekibi kurup olayı hayata geçirebilecek yetenekte bir insan olduğunu düşündüğünü de paylaştı.

PROJELER GLOBAL OLACAK

Acun Ilıcalı NFT projelerinin global olacağını da duyurdu ve dünyaya mümkün olduğu kadar açılarak sektörde Türkiye'nin gücünü dünyada hissettirmek istediğini de belirtti.

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