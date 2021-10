Activision Blizzard, mobil oyun stüdyosu satın aldı

Activision Blizzard, mobil oyun stüdyosu Digital Legends'ı satın aldığını duyurdu. Yayıncının yeni ekibi haber siz bir Call of Duty mobil oyunu üzerinde çalışabilir.

Digital Legends daha önce çizgi film tarzı shooter oyunu The Respawnables'ı ve Call of Duty benzeri bir oyun Afterpulse'u geliştirmiş ve yayınlamıştı. Şirketin mobile shooter oyunlar ile olan geçmişinden yola çıkılarak Activision'ın ne tür bir oyun yapacağı önceden de tahmin edilebiliyor.

Activision'ın mobil başkanı Chris Plummer, yaptığı açıklamada satın alma hakkında şu sözlere yer verdi:

"Digital Legends'ın son derece cilalı mobil oyunları geliştiren görev süresi benzersiz. Daha da önemlisi, ekiplerimiz bu yılın büyük bölümünde zaten çok yakın bir iş birliği yapıyor."

Digital Legends'ın Activision kapsamındaki ilk projesi görünüşe göre Call of Duty mobil oyunu olacak, ancak Call of Duty: Mobile olmayacak. Bu, Activision'ın şirket içi stüdyolarının çoğuna sahip olma, hepsi olmasa da Call of Duty üzerinde bir şekilde çalışmasını takip ediyor. Plummer'ın açıklamasına göre, Digital Legends zaten oyun üzerinde bir kapasitede çalışıyordu.

YENİ BİR MOBİL OYUNUN GELİŞTİRİLMESİNİ DESTEKLEYECEK

Digital Legends'ın internet sitesinde paylaştıkları bir bildiride şu sözlere yer verdi:

"Activision bugün Barselona merkezli mobil oyun geliştiricisi Digital Legends'ı satın aldı. Geliştirme stüdyosu, Activision'ın tamamen sahip olduğu bağımsız stüdyo ekiplerinin büyüyen listesine katılıyor ve Call of Duty evreninde haber siz yeni bir mobil oyunun geliştirilmesini destekleyecektir."

