ACROB hafif sınıf insansız kara aracı görevde

Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Yerli imkanlarla geliştirilen ACROB hafif sınıf insansız kara araçları her türlü hava ve arazi şartlarında, değişik görüş koşullarında, 3 kamerası, hızı ve atikliğiyle keşif/gözetlemede güvenlik güçlerinin küçük yardımcıları olarak göreve dahil edildi.