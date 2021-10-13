ACROB hafif sınıf insansız kara aracı görevde - Haberler
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ACROB hafif sınıf insansız kara aracı görevde

AA - Haberler | Güncel

Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Yerli imkanlarla geliştirilen ACROB hafif sınıf insansız kara araçları her türlü hava ve arazi şartlarında, değişik görüş koşullarında, 3 kamerası, hızı ve atikliğiyle keşif/gözetlemede güvenlik...

Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Yerli imkanlarla geliştirilen ACROB hafif sınıf insansız kara araçları her türlü hava ve arazi şartlarında, değişik görüş koşullarında, 3 kamerası, hızı ve atikliğiyle keşif/gözetlemede güvenlik güçlerinin küçük yardımcıları olarak göreve dahil edildi.

ACROB hafif sınıf insansız kara aracı görevde

ACROB hafif sınıf insansız kara aracı görevde

ACROB hafif sınıf insansız kara aracı görevde

ACROB hafif sınıf insansız kara aracı görevde
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: ACROB hafif sınıf insansız kara aracı görevde - Haberler
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