ACM Multimedia Systems (MMSys) 2021 Konferansı'ndan Beş Ödül ile Döndük

Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali C. Beğen'in danışmanlığında Fen Bilimleri Enstitüsü mezun ve öğrencilerinin katıldığı ve uluslararası makalelerin yarıştığı ACM MMSys 2021 Konferansı'nda beş ödüle layık görüldük. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği doktora öğrencimiz Tuğçe Erkılıç Civelek ve Bilgisayar Mühendisliği lisans yeni mezunumuz Deniz Uğur'un da bulunduğu takım, YouTube ve Google AI tarafından düzenlenen "YouTube Grand Challenge on Detecting Cheapfakes" adlı yarışmayı kazanarak büyük ödülün sahibi oldu.

Her sene DASH Industry Forum tarafından verilen ve uluslararası MPEG DASH standardına yapılan katkı dikkate alınarak belirlenen "DASH-IF Excellence in DASH Awards" için ise iki farklı makale ile hem birincilik hem ikincilik ödülü aldık.

Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği tezli yüksek lisans öğrencimiz Ömer F. Aladağ, lisans yeni mezunumuz Deniz Uğur, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği doktora öğrencimiz Mehmet N. Akçay birincilik aldıkları makalenin yanı sıra, National University of Singapore'dan katılan diğer yazarlarla ortak hazırladıkları makale ile de ayrıca ikinciliğe layık görüldüler. Makale ile birlikte hazırladıkları demo gösterimi için de öğrencilerimiz "Best Demo and Industry Paper Award" ödülünü kazandılar.

DASH Industry Forum tarafından verilen "DASH-IF dash. js Contibutor Awards" için ise Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Doktora öğrencimiz Mehmet N. Akçay, farklı ülkelerden katılımcılarla birlikte üçüncülüğe layık görüldü.

Mühendislik Fakültesi'nden Doç. Dr. Öğretim Üyesi Ali C. Beğen hocamızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Ödüller hakkında daha detaylı bilgi https://2021. acmmmsys. org/ sitesinden alınabilir.

