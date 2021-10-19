Acılı baba Yusuf Erdinç oğluna seslendi: "Senin yerin Türkiye Cumhuriyetidir" - Haberler
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Acılı baba Yusuf Erdinç oğluna seslendi: "Senin yerin Türkiye Cumhuriyetidir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Acılı baba Yusuf Erdinç oğluna seslendi:

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 778'inci gününde de devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 778'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 778'inci gününde de sürüyor. Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetinde eyleme devam ediyor. Evladını alsa da eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, oğluna 'teslim ol' çağrısı yaptı. Erdinç, "Oğlum HDP tarafından kaçırıldı buraya getirildi. Ben gelene kadar oğlumu koparıp götürdüler, Amerika'ya teslim ettiler. Ben buradan oğlumu çağırıyorum, 2015'ten bu yana senin peşini bırakmadım. Sen gelmeden ben burayı terk etmeyeceğim. Kurban olayım bırak gel, orası senin yerin değil senin yerin Türkiye Cumhuriyetidir" dedi. - DİYARBAKIR

Acılı baba Yusuf Erdinç oğluna seslendi: Senin yerin Türkiye Cumhuriyetidir

Acılı baba Yusuf Erdinç oğluna seslendi: Senin yerin Türkiye Cumhuriyetidir

Acılı baba Yusuf Erdinç oğluna seslendi: Senin yerin Türkiye Cumhuriyetidir

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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