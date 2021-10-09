Acil durumlara ve afetlere böyle hazırlanıyorlar

SAMSUN (İHA) - Samsun'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri senaryo gereği ilk olarak depremde enkaz altında kalan yaralı kadını kurtardı, daha sonra yanan hastaneden hastaları tahliye etti. Gerçeği aratmayan tatbikatlar heyecanlı anlara sahne oldu.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen UMKE tatbikatları sürüyor. UMKE gönüllerine eğitiminde ilk gününde Nebiyan Doğa ve İzcilik Kampı'nda telsiz kullanımı, pusula ve haritacılık bilgisi, arazide yön bulma, oryantring uygulamalarını da içeren haber leşme konusunda teorik ve pratik eğitim verildi. Eğitimlerinde devamında daha sonra hasta sabitleme, travma sedyesi uygulamaları, ekip çalışması ve uyum uygulamaları, gece intikal çalışmaları gerçekleştirildi. Bu eğitimleri tamamlayan gönüllüler sahaya indi. Gerçekleştirdikleri tatbikatlar ise nefesleri kesti. Tatbikatta senaryo gereği depremde yıkılmış bir evin altında kalan yaralı kadını kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. AFAD Müdürlüğü'nün deprem tatbikat merkezinde gerçekleşen tatbikatta gönüllüler olaya hızla müdahale ederek enkaz altında kadını kurtardı. Film gibi tatbikata Samsun'un yanı sıra Ordu'dan ve Sinop'tan UMKE gönüllüleri katıldı.

Tatbikatlarla ilgili bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Samsun'da tüm bölgeye hizmet verebilecek şekilde bir tatbikat gerçekleştirildi. Bu tatbikata Samsun'dan 11, Ordu'dan 12, Sinop'tan 1 UMKE gönüllüsü olmak üzere toplam lojistikle beraber 39 kişi katıldı. Bu tatbikatlarda özellikle ekiplerimiz 1'nci günde Nebiyan Kampı'nda oryantasyon eğitimi, harita ve yön bulma gibi bu tarz eğitimleri yaptı. Arkadaşlar AFAD Müdürlüğünün deprem tatbikat merkezinde depremden sonrasında enkazdan yaralı çıkarma tatbikatı yaptı. Daha sonra hastanede yangın sonrası tahliye planı çerçevesinde seyyar hastane kurulumu ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Muhtemel bir afete her an hazırlıklı olmak için bu tatbikatı yapıyoruz. Samsun'da bugün eğitim alanlarla birlikte toplamda 260 UMKE gönüllüsü olmuş olacak. UMKE'nin envanterine baktığımız zaman 4 tane 4x4 aracı bulunmakta. 1 tane seyyar hastanemiz mevcut. Yine aynı zamanda ağır iklim şartlarına dayanaklı 1 seyyar hastanemiz daha var. Tedbirli olmak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz" dedi. - SAMSUN