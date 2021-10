Acil Çağrılar Artık Tek Numarada Birleşti

KOCAELİ (Habermetre) - 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28. maddesi gereğince Valiliğimiz bünyesinde kurulan Kocaeli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü altında; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü acil yardım numaraları (112) tek acil çağrı numarası altında birleştirilmiş ve vatandaşlarımıza tüm acil çağrılara birden fazla numara yerine tek numara ile ulaşabilme kolaylığı sağlanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezine 2020 yılında 2. 481. 645 çağrının yapıldığı ve gelen çağrıların yaklaşık %70'inin asılsız ve gereksiz çağrılardan oluştuğu tespit edilmiştir. Vatandaşımızın her an ulaşabilmesi için ücretsiz olan acil ihbar hattını gereksiz aramalarla kötüye kullanarak hat yoğunluğu oluşturan bu numaralar, vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezine hızlı erişim hakkını elinden almakta, zamanında müdahaleyi geciktirerek vatandaşın can ve mal kaybı riski yaşamasına neden olmaktadır. Telafisi mümkün olmayan bir işin sorumluluğunu taşıyan ve görev bilinciyle acil yardım hizmeti veren 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin bu tür gereksiz aramalarla yıpratılması iş verimini düşürmekte, zaman ve kaynak israfına sebep olmakla birlikte acil yardım bekleyen vatandaşa hizmeti geciktirmektedir. Vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet verme amacımızı olumsuz etkileyen bu durumlarla etkin mücadele için, çağrı merkezine asılsız ve gereksiz arama yapan numaraların tespit edilerek ilgililer hakkında idari yaptırım uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz çağrı ile meşgul eden ilgililerin tespiti halinde kabahati işleyen kişinin bulunduğu yerin mahalli mülki idare amiri tarafından İdari Yaptırım Kararı uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca fiilleri Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Açıklanan nedenlerle, 112 Acil Çağrı Merkezine gereksiz ve asılsız çağrıların yapılmamasını önemle rica ediyor, yapılan (asılsız) aramalarla ilgili sorumlular hakkında idari para cezasının uygulanacağı hususu;

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

