Açıköğretim sınavları ne zaman? Açıköğretim Fakültesine (AÖF) kayıtlı birçok öğrenci ve veli kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav tarihlerini araştırmakta. Son dönemde en çok merak edilen sınav tarihleri ile ilgili internette "Açıköğretim sınavları ne zaman? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu! AÖF sınavları ne zaman? AÖF güz sınavları ne zaman?" soruları araştırılmakta. Açıköğretim sınavları ile ilgili detaylar haberimizde.

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara ya da diğer adıyla vize sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

Açıköğretim Fakültesi dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında yapılacak

Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği ifade edildi.

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