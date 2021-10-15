Açıköğretim ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2021? - Haberler
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Açıköğretim ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2021?

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Açıköğretim ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2021?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde Anadolu Üniversitesi 'İkinci Üniversite' kayıtları rekor sayıya ulaşırken kayıtların son gününü ne zaman olduğu merak edildi. Peki, Açıköğretim ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2021?

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite programları kapsamında yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans bölüm/programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları bölümlerden/programlardan aynı alanda olmamak üzere Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemi ile öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ön lisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih edip hayallerini gerçekleştirebiliyor. Peki, Açıköğretim ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2021?

AÇIKÖĞRETİM İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2021?

2021-2022 öğretim yılı İkinci Üniversite online başvuru ve kayıt işlemleri aday öğrencilerden gelen yoğun talep nedeniyle 17 Ekim Pazar gününe kadar uzatıldı. İkinci Üniversite'ye kayıt yaptırmak isteyen adayların aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden edevlet şifresi ile başvuru yapması yeterli. Adaylar, İkinci Üniversite hakkında detaylı bilgi almak için 7/24 hizmet veren çağrı sisteminden veya ikinciuniversite.anadolu.edu.tr web sitesinden yararlanabiliyor.

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