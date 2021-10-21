Açık cezaevi izinleri! Ekim 2021 açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izin günleri ne zaman? Güncel izin günleri...

Gündemde yer alan konuların başında mahkum ve yakınları için önemli olan açık cezaevi izinleri günleri geliyor. Peki, Açık cezaevi izinleri! Ekim 2021 açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izin günleri ne zaman? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi gazete Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Tüm detaylar yazımızda...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN, UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

30 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan son duyuru:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

30 KASIM'A KADAR UZATMA HAKKI BULUNUYOR

"13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "yedi kez" ibaresi "dokuz kez" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "31/7/2021" ibaresi "30/11/2021" şeklinde değiştirilmiştir"

Bu karara göre, Adalet Bakanlığı, 30 Kasım tarihine kadar açık cezaevi izinlerini uzatma yetkisine sahip olacak.

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