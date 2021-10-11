Açık cezaevi izinleri! Ekim 2021 açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izin günleri ne zaman?

Açık cezaevi izin günleri aylara göre değişkenlik gösteriyor. Özellikle Ekim 2021 ayında açık cezaevi izinleri ne zaman olacak merak edildi. Pandemi döneminde uzatılan açık cezaevi izin günleri hangi günlerdir? Ekim 2021 açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izin günleri ne zaman? Güncel izin günleri haberimizde...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN, UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

30 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan son duyuru:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

30 KASIM'A KADAR UZATMA HAKKI BULUNUYOR

"13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "yedi kez" ibaresi "dokuz kez" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "31/7/2021" ibaresi "30/11/2021" şeklinde değiştirilmiştir" Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Bu karara göre, Adalet Bakanlığı, 30 Kasım tarihine kadar açık cezaevi izinlerini uzatma yetkisine sahip olacak.

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