Acıbadem Okulları öğrencileri, İdlib'de bin öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu

Acıbadem Okulları "İyilik Timi" öğrencileri, "Bu Çantada Kardeşlik Var" sloganıyla iç savaşın sürdüğü Suriye'nin İdlib ilindeki bin çocuğa kırtasiye yardımı gönderdi.

Acıbadem Okulları İyilik Timi Sorumlusu Emrah Akcan, AA muhabirine, öğrencilerinin, Türkiye'de eğitim-öğretim yılının başlamasıyla sınıflarda, bölgedeki mağdur durumdaki çocuklar için çalışma başlattığını söyledi.

Akcan, öğrencilerin okullardaki arkadaşlarını da proje afişi ve örnek çantalarla sunumlar izleterek, bu bölgelerdeki çocukların mutluluklarına ve geleceklerine katkıda bulunmaya davet ettiklerini belirtti.

Projeye, öğrenci ve velilerin büyük ilgi ve destek gösterdiğini anlatan Akcan, "Dağıtılmak için hazırlanan okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri, sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi." dedi.

Akcan, "Gönderilen çanta ve kırtasiye malzemeleri İdilib'in Kelbid ve Hızri bölgelerindeki 2 okulda 1000 öğrenciye teslim edildi. Çanta dağıtımı sırasında bazı öğrencilerle doğaya nefes olacak çeşitli meyve fidanları dikimi de gerçekleştirildi." diye konuştu.

Öte yandan Akcan, öğrencilerin benzer bir projeyle Diyarbakır'daki 500 öğrenciye de kırtasiye desteğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.