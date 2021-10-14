Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince yakayı ele verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince yakayı ele verdi

Antalya'da bina girişinde kilitli olarak bulunan motosikleti çalmak isteyen şahıs, kilidin açılması için çevre esnaftan yardım isteyince yakayı el verdi.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da bina girişinde kilitli olarak bulunan motosikleti çalmak isteyen şahıs, kilidin açılması için çevre esnaftan yardım isteyince yakayı el verdi. Vatandaşların şüphelenerek polise bildirdiği şahıs motosiklet ile birlikte yakalandı. Motosiklet ise annesinden 21 yıl önce kendisine hediye edilen sahibine teslim edildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartman önüne gelen Tolga Ö. (30), bina girişinde kilitli olarak bulunan bionik marka motosikleti alarak kaçmaya çalıştı. Şahıs motosikletin kilidini kıramayınca yakında bulunan çilingirciden yardım istedi. Çilingirci ise şahıstan kilidin açılması için motosikletin ruhsatını talep etti. Ruhsatın olmaması üzerine motosikleti açtıramayan şahıs olay yerinden uzaklaştı. Çilingirci durumdan şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

500 metre ileride yakalandı

Olay yerine hızla gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikleti şahısların ifadeleri doğrultusunda çalındığı yerden 500 metre uzaklıkta bir bina önünde park edilmiş olarak buldu. Şahıs ise ekiplerin sokaklarda yaptığı çalışma sonucu kısa süre sonra yakın bir sokak üzerinde yakalandı. Motosiklet olay yeri ekiplerinin parmak izi çalışmasının ardından sahibi Süleyman Olcay'a teslim edildi.

21 yıl önce annesi hediye etmiş

Motosikletinin bulunması karşısında çok mutlu olduğunu belirten Olcay, "Bu sabah motosikletim çalındı. Polis ekiplerine ihbar ettim. Bunun üzerine polis ekipleri beni arayarak motosikletin bulunduğunu söyledi. Sağ olsun çevre esnafı motosikletin kilidini kestirmeye çalışınca durumdan şüphelenip, şahsa ruhsat sormuşlar. Şahıs da ruhsatın olmadığını söylüyor. Bunun üzerine esnaf arkadaşlar polisi haber veriyorlar. 5 dakika geçmeden polisler motosikleti bulup, hırsızı yakalıyor. Motosikletin bulunmasında toplumsal birlik ve beraberliğin aynı zamanda dayanışmamanın önemi büyük. Motosiklet 2000 yılında annem tarafından alındı. Maddi değeri yok ama manevi değeri yüksek olunca üzülmüştüm. Bu mutlu haberi alınca çok sevindim" sözleri ile yaşananları anlattı. - ANTALYA

Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince yakayı ele verdi

Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince yakayı ele verdi

Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince yakayı ele verdi

Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince yakayı ele verdi

Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince yakayı ele verdi

Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince yakayı ele verdi

Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince yakayı ele verdi

Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince yakayı ele verdi

Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince yakayı ele verdi

Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kafasını ezdiği erkek arkadaşının başında böyle feryat etti

Kafasını ezdiği erkek arkadaşının başında böyle feryat etti

 Eski eşinin kocasına çarpıp otomobilin altında metrelerce sürükledi! Üstelik ardına bile bakmadan kaçtı

Eski eşinin kocasına çarpıp otomobilin altında metrelerce sürükledi! Üstelik ardına bile bakmadan kaçtı

 Bir aile paramparça oldu! Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

Bir aile paramparça oldu! Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Kerem Aktürkoğlu Fatih Doğan Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince yakayı ele verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 13:47:58. #1.12#