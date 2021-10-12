Aç kalan kuşa Karapınar'da çoban sahip çıktı
Karapınar'da Türkiye'de nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesinde bulunan balıkçıl kuşlarından Hint Gölet Balıkçıl kuşuna bir vatandaş sahip çıktı.
Karapınar'da Türkiye'de nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesinde bulunan balıkçıl kuşlarından Hint Gölet Balıkçıl kuşuna bir vatandaş sahip çıktı.
İlçeye bağlı Seyithacı mevkiinde koyun otlatan Şener Sucuoğlu adlı çobanın yanına gelen bir kuş Sucuoğlu'nın yanından ayrılmadı.
Sucuoğlu tarafından 2 gün boyunca balıkla beslenen ve su ihtiyacı karşılana kuş, daha sonra uçarak bölgeden ayrıldı.
Kuşun, Doğu Hindistan, Burma, Bangladeş ve Sri Lanka bölgelerinde nadir bulundan Hint Gölet Balıkçıl Kuşu olduğunu öğrendiğini ifade eden Sucuoğlu, "Kuş yorgun düşüp aç kalmış. Koyunları otlatırken yanıma geldi. Sanki yardım ister gibiydi. Balık getirdim, su verdim. 2 gün boyunca yanımızdan ayrılmadı. Sonra uçup gitti. kendisine alışmıştık." dedi.
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