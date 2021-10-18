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Aç kalan köpekler milyonluk yarış atlarını parçaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aç kalan köpekler milyonluk yarış atlarını parçaladı Çiftliklerde özel olarak bakılıp büyütülen değerli 2 tay başıboş köpeklerin saldırısına uğradı 300 bin liralık değeri olan taylardan biri hayatını kaybederken, 100 bin liralık tay ise ciddi şekilde yaralandı Mahmudiye'de vatandaşlar da...

ÇİFTLİK, NİĞDE (İHA) - Aç kalan köpekler milyonluk yarış atlarını parçaladı

Çiftliklerde özel olarak bakılıp büyütülen değerli 2 tay başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

300 bin liralık değeri olan taylardan biri hayatını kaybederken, 100 bin liralık tay ise ciddi şekilde yaralandı

Mahmudiye'de vatandaşlar da değerli atlar da başıboş köpeklerin saldırısına uğruyor

İlçede başıboş köpeklere çözüm bulanamıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde çok sayıda vatandaşı ısıran ve değerli atların ölümüne sebebiyet veren köpeklere yetkililerin çözüm bulamaması yöre halkının tedirginliği arttırıyor.

Mahmudiye ilçesinde çiftliklerde özel olarak bakılan değerli atlar, bugünlerde köpek saldırısı ile karşı karşıya kalıyor. Son olarak iki değerli tay saldırıya uğradı. Bunlardan 300 bin liralık değeri olan taylardan biri hayatını kaybederken, 100 bin liralık tay ise ciddi şekilde yaralandı. Çiftlik sahipleri gruplar halinde gezen köpeklere karşı nasıl bir önlem alacaklarını şaşırdı. Köpeklere zarar vermek istemeyen çiftlik sahipleri yetkililerden çözüm bekliyor.

İlçe merkezde çok sayıda vatandaşı ısırdılar

Köpeklerin ilçe merkezinde de çok sayıda vatandaşı ısırdıkları öğrenildi. Şehir merkezinde vatandaşlarında tedirgin gezmesine neden olan köpeklerin özellikle çocuklar için büyük tehlike oluşturduğu öğrenildi.

Vatandaşlar nereye şikayet edeceklerini şaşırdı

İlçe merkezinde saldırıya uğrayan çok sayıda vatandaş ise sosyal medyalarından duruma tepki göstererek, Mahmudiye ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulundu. Köpekler için çözüm isteyen vatandaşlar, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, bir barınak istediklerini yineledi. Okula giden çocuklarında köpeklerin saldırıya uğradığını iddia eden vatandaşlar, yetkililerin çözüm bulamamasına tepki gösterdiler.

Aç kalan köpekler milyonluk yarış atlarını parçaladı

Aç kalan köpekler milyonluk yarış atlarını parçaladı

Aç kalan köpekler milyonluk yarış atlarını parçaladı

Aç kalan köpekler milyonluk yarış atlarını parçaladı
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