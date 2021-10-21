ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı. Dha FEED-2'den Canlı yayındayız
İstanbul DHA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'de sınır ötesi operasyon iddiasını kuvvetlendiren çıkış: İşi akışına bırakamayız
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika'da) Maarif Vakfına katılımlar FETÖ'nün artık buralarda çöküşü anlamına gelir. FETÖ, Güney Afrika'da da yavaş yavaş...