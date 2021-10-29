Ablasının böbreğiyle hayata tutundu 'En çok su içmeyi özlemişim' dedi

Derince'de, 17 yıldır böbrek hastası olan ve 12 yıldır diyalize bağlı olarak yaşayan Fatih Yılmaz, durumu kötüleşince böbrek nakli olmak için uygun donör aramaya başladı. Tahlillerde ablası Nevin Kılınç'ın böbreğinin kardeşi Fatih Yılmaz'a uygun olduğu belirlendi. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 hafta önce yapılan operasyonla Nevin Kılınç'ın böbreği, Fatih Yılmaz'a nakledildi. Sağlığına kavuşan Fatih Yılmaz, geçen hafta taburcu oldu.

Pandemi sürecinde organ nakli ameliyatlarını gerçekleştiremediklerini belirten Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Doktor Bekir Voyvoda, ameliyatların yeniden başladığını ifade ederek, "2016 yılında böbrek nakline başlamıştık, koronavirüs döneminde bir aksamamız olmuştu ama ağustos ayından itibaren tekrar ameliyatlarımıza başladık. Hastamız Fatih Bey, en son nakil yaptığımız hastamız. Yaklaşık bir haftalık tedavi sürecinden sonra taburcu ettik. Kontrollerini yapıyoruz, durumu şu an iyi. Fatih'in hikayesi biraz uzun. 12 yıldır diyaliz tedavisi alan bir hastamızdı, böbrek yetmezliği yaşıyordu. Son 3 yıldır periton diyalizi tedavisi yapılıyordu. 12 yıldır diyalize giren bir hastayı diyalizden kurtarmanın neşesini yaşıyoruz. Şu anda durumu gayet iyi, ablası da iyi, bu durumdan mutluyuz" diye konuştu.