ABD, Venezuela'nın gıda programında 5 kişiyi yolsuzlukla suçladı - Haberler
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ABD, Venezuela'nın gıda programında 5 kişiyi yolsuzlukla suçladı

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
ABD, Venezuela'nın gıda programında 5 kişiyi yolsuzlukla suçladı

ABD'de, Venezuela'ya gıda ve ilaç yardımlarında yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle beş kişinin suçlandığı bildirildi.

ABD'de, Venezuela'ya gıda ve ilaç yardımlarında yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle beş kişinin suçlandığı bildirildi.

Bloomberg'teki habere göre, ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, üç Kolombiyalı ve iki Venezuelalının, 2015-2020 döneminde hükümet tarafından işletilen gıda ve ilaç dağıtım programına ürün sağlamada şişirilmiş sözleşmelerden kar sağlamak için Venezuelalı yetkililere rüşvet vermekle suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, suçlananlar arasında eski Vali Jose Gregorio Vielma Mora ve kara para aklama iddiasıyla Cabo Verde'den ABD'ye iade edilen iş adamı, aynı zamanda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun arkadaşı Alex Saab'ın ortağının da yer aldığı ifade edildi.

Maduro hükümeti, yoksullara gıda dağıtılması için oluşturulan programı ilk olarak 2015'te başlatmıştı. Bu program kapsamında bazı yetkililerin, yurt dışından gıdayı "kendileri için en karlı olacak fiyattan" aldıkları belirtiliyor.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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