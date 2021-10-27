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ABD ve Türkiye F-35 anlaşmazlığı konusunda bir araya geldi

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ABD ve Türkiye F-35 anlaşmazlığı konusunda bir araya geldi

ABD Savunma Bakanlığı, ABD ve Türkiye heyetlerinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da bir araya geldiğini açıkladı.

ANKARA (İHA) - ABD Savunma Bakanlığı, ABD ve Türkiye heyetlerinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da bir araya geldiğini açıkladı.

ABD ve Türkiye arasında F-35 anlaşmazlığı konusunda görüşme yapıldı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa ve NATO Politikası Baş Direktörü Andrew L. Winternitz ve Savunma Bakanlığı Tedarik ve İkmalden Sorumlu Müsteşarlığın Planlama, Programlar ve Analiz Direktörü Melissa Benkert'in liderliğindeki Savunma Bakanlığı heyetinin 27 Ekim'de Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Türkiye heyeti ile temaslarda bulunduğunu belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Türkiye'nin 23 Eylül'de tamamlanan F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan sorunların ele alındığı aktarılırken, "Toplantı, ABD hükümetinin Türkiye'nin F-35 programına önceden katılımını saygıyla sonuçlandırma taahhüdünü göstermektedir. Tartışmalar verimli geçti ve delegasyonlar önümüzdeki aylarda Washington DC'de tekrar bir araya gelmeyi planlıyor" denildi.

(İHA)

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