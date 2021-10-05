ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Zürih'te üst düzey Çinli yetkili ile görüşecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Zürih'te üst düzey Çinli yetkili ile görüşecek

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Zürih'te üst düzey Çinli yetkili ile görüşecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Avrupa temasları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentinde Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı ile bir araya gelecek.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Avrupa temasları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentinde Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı ile bir araya gelecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsünün yaptığı yazılı açıklamaya göre Sulivan bu hafta Zürih, Brüksel ve Paris'e seyahat edecek.

Sullivan, Zürih'te ÇKP Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki rekabetin yönetilmesi konusunu ele alacak.

Brüksel ve Paris'te Sullivan, Transatlantik müttefikliğin önemini bir kez daha vurgulayacak ve Yang ile görüşmesi hakkında Avrupalı müttefik ve ortaklarını bilgilendirecek.

Sullivan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyinde, NATO müttefiki ülkelerin ulusal güvenlik danışmanları ile bir araya gelerek hazirandaki NATO zirvesinde alınan NATO'nun modernize edilmesi ve stratejik zorluklarla mücadele kararlarını görüşecek. Sullivan, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonu ve AB Konseyi yetkilileri ile de bir araya gelecek.

Paris'te ise Sullivan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Bonne ile bir araya gelecek ve ABD Başkanı Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında ay sonunda yapılacak ikili görüşmenin detaylarını ele alacak.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
Trump, 25 yılda ilk kez Forbes'un ABD'de 'En Zengin 400' listesinde yer almadı

Trump, 25 yılda ilk kez Forbes'un ABD'de "En Zengin 400" listesinde yer almadı

 Son dakika haber! Tayvan, hava savunma sahasına Çin'e ait 52 savaş uçağının girdiğini duyurdu

Son dakika haber! Tayvan, hava savunma sahasına Çin'e ait 52 savaş uçağının girdiğini duyurdu

 Zerzevan'daki kazılarda bulunan ABD rozetinin bölgeye nasıl geldiği araştırılıyor

Zerzevan'daki kazılarda bulunan ABD rozetinin bölgeye nasıl geldiği araştırılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mithat Sancar Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Aleyna Tilki Prens William Alişan Acun Ilıcalı
Spor Marcao Muslera Ersun Yanal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hasan Doğan Mehmet Fatih Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Zürih'te üst düzey Çinli yetkili ile görüşecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 22:08:36. #1.13#