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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Washington'da görüştü

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Washington'da görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Washington'da bir araya geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Washington'da bir araya geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Sullivan ve Lapid bugün Washington'da bir araya gelerek ABD ve İsrail için stratejik öneme sahip bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Sullivan, ABD'nin İsrail'in güvenliğine "sarsılmaz desteğini" yineleyerek iki ülke arasındaki ortaklığın her açıdan geliştirilmesi için ABD'nin taahhüdünü bir kez daha dile getirdi.

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas ile ilişkilerinin derinleştirilmesinin de gündeme geldiği görüşmede, İsrail ile Arap ve Müslüman dünyasındaki ülkeler arasında "barışçıl ilişkilerin genişletilmesi" için yakından çalışılması konusunda mutabık kalındı.

Gazze'deki mevcut durumun da ele alındığı toplantıda Sullivan, Filistinlilerin hayatlarının iyileştirilmesi için pratik adımlar atılmasının önemini vurguladı.

İran'ın oluşturduğu tehdidi de görüşen Sullivan ve Lapid, önemli konularda iki ülke arasında yakın temasın devam etmesini kararlaştırdı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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