ABD Tüketici Mali Koruma Bürosu, Teknoloji Devlerini Sorgulayacak

İsmini vermek istemeyen kaynaklara göre, ABD Tüketici Mali Koruma Bürosu(CFPB), şirketlere tüketicilerin finansal verilerini nasıl topladıkları, kullandıkları ve pazarladıklarıyla ilgili bilgi vermeleri için 55 sayfalık bir bilgi talebi göndermeyi planlıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren iki kişiye göre, ABD tüketici gözlemcisinin bu hafta Facebook, Amazon ve Google dahil olmak üzere teknoloji devlerini, tüketicinin korunması ve finans sektöründe rekabeti artırmaya yönelik olarak tüketicilerin finansal verilerini nasıl kullandıklarına dair sorgulaması bekleniyor.

Kaynaklardan biri, "Yetkililerin soruları esas olarak, firmaların ne topladıklarına, nasıl topladıklarına ve ne için kullandıklarına yönelik olacak, " dedi.

Kaynak : cio. economictimes

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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