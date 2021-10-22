ABD, Tayvan'ın savunmasına yardım sözünü yineledi - Haberler
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ABD, Tayvan'ın savunmasına yardım sözünü yineledi

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
ABD, Tayvan'ın savunmasına yardım sözünü yineledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Tek Çin" politikasına bağlı olduklarını ancak Tayvan'ın kendini savunmasına yardım edeceklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Tek Çin" politikasına bağlı olduklarını ancak Tayvan'ın kendini savunmasına yardım edeceklerini söyledi.

Austin, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

ABD'nin Çin politikası ve "Tayvan'a bir saldırı olursa bu ülkeyi savunup savunmayacakları" sorulan Austin, Çin'in tutumunun, kural temelli uluslararası düzeni zorladığını; giderek daha fazla ülkenin bu düzenin sağlanması amacıyla Hint-Pasifik bölgesinde ABD ile çalışmaya başladığını söyledi.

ABD'li Bakan Austin, Çin ile Tayvan arasında çatışma olmasını kimsenin isteyeceğini belirterek "Tek Çin politikamıza bağlıyız." dedi.

Austin, "Daha önceki birçok Amerikan yönetimleri gibi Tayvan'ın kendisini savunması için gereken kabiliyetlerine yardım sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Lloyd Austin, Tayvan'a yönelik olası bir saldırıda nasıl davranacaklarına ilişkin farazi soruları yanıtlamayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da dün CNN televizyonuna yaptığı açıklamada bir Çin saldırısı durumunda Tayvan'ı savunacaklarını söylemişti.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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