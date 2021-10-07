ABD, Suud Kızılay görevlisi Sadhan'ın hapis cezasının onanmasına tepki gösterdi - Haberler
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ABD, Suud Kızılay görevlisi Sadhan'ın hapis cezasının onanmasına tepki gösterdi

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD, Suud Kızılay görevlisi Sadhan'ın hapis cezasının onanmasına tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan mahkemesinin, Suud Kızılayı çalışanı Abdulrahman el-Sadhan'ı 20 yıl hapis ve ardından 20 yıl yurt dışına seyahat yasağı ile cezalandırıldığı kararın onanmasından kaygı duyduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan mahkemesinin, Suud Kızılayı çalışanı Abdulrahman el-Sadhan'ı 20 yıl hapis ve ardından 20 yıl yurt dışına seyahat yasağı ile cezalandırıldığı kararın onanmasından kaygı duyduğunu açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Suudi Arabistan mahkemesinin insani yardım görevlisi Suud vatandaşı Abdulrahman el-Sadhan'nın 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve hapis süresine müteakiben de kendisine 20 yıl seyahat yasağı vermesine ilişkin cezayı onadığına yönelik haberler bizi hayal kırıklığına uğrattı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu davanın temyiz sürecini yakından izlediklerini belirten Price, Sadhan'ın kötü muameleye maruz kaldığı, aile üyeleriyle iletişim kuramadığı ve adil yargılanma haklarına saygı gösterilmediği yönündeki iddialardan endişe duyduklarını belirtti.

Her düzeyde Suudi Arabistan yetkililerine, ifade özgürlüğünün hiçbir koşulda ceza gerektiren bir fiil olmaması gerektiğini söylediklerini kaydeden Price, "Suudi Arabistan ile ilişkilerimizde insan hakları konusunun rolünü artırmaya devam edeceğiz ve tüm bireylerin insan haklarına saygı gösteren yasal reformlar yapılmasını teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sadhan, 2018 yılında Suud Kızılayı'nda çalıştığı sırada ortadan kaybolmuş ve 20 Şubat 2020'de tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

Ailesi ABD'de bulunan Sadhan'ın devam eden yargılamasında bugün 20 yıl hapis ve sonrasında 20 yıl seyahat yasağı ile cezalandırıldığı bildirilmişti.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD, Suud Kızılay görevlisi Sadhan'ın hapis cezasının onanmasına tepki gösterdi - Haberler
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