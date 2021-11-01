Son dakika haber | ABD savaş gemisi Sarayburnu'nda demirledi
Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Sarayburnu'nda demirledi.
ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Sarayburnu'nda demirledi.
Çanakkale Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçiş yapan ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisiMarmara Denizi'ne geldi. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' sembolü önünden geçen 189 metre uzunluğundaki gemi, Nara Burnu'nu da geçerek Sarayburnu'nda demirledi.