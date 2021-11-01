Son dakika haber | ABD savaş gemisi Sarayburnu'nda demirledi - Haberler
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Son dakika haber | ABD savaş gemisi Sarayburnu'nda demirledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | ABD savaş gemisi Sarayburnu'nda demirledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Sarayburnu'nda demirledi.

ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Sarayburnu'nda demirledi.

Çanakkale Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçiş yapan ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi

Marmara Denizi'ne geldi. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' sembolü önünden geçen 189 metre uzunluğundaki gemi, Nara Burnu'nu da geçerek Sarayburnu'nda demirledi.


Son dakika haber | ABD savaş gemisi Sarayburnu'nda demirledi

Son dakika haber | ABD savaş gemisi Sarayburnu'nda demirledi

Son dakika haber | ABD savaş gemisi Sarayburnu'nda demirledi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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