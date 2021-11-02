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ABD savaş gemisi Sarayburnu Limanı'nda

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel
ABD savaş gemisi Sarayburnu Limanı'nda

Hasan YILDIRIM / SARAYBURNU Limanı'na demirleyen ABD'nin savaş gemisi USS Mount Whitney'in güvertesinde 2 adet çadır, arka bölümünde helikopterin olduğu gözlendi.

Hasan YILDIRIM/ SARAYBURNU Limanı'na demirleyen ABD'nin savaş gemisi USS Mount Whitney'in güvertesinde 2 adet çadır, arka bölümünde helikopterin olduğu gözlendi. Savaş gemisinin Perşembe günü Karadeniz'e geçmesi planlanıyor.

ABD Donanması'nın 6. Filosu'nun Amiral gemisi olan LCC 20 Borda numaralı 'USS Mount Whitney' isimli savaş gemisi dün akşam saatlerinde Sarayburnu Limanı'na demirledi. 189 metre uzunluğundaki komuta ve kontrol gemisinin güvertesinde 2 adet çadır etrafından çok sayıda ABD askerinin de olduğu gözlendi. Dev savaş gemisinin arka kısmında helikopterin de olduğu görüldü. Limanda Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nın sahil güvenlik botu hazır bekledi. Savaş gemisinin Perşembe günü İstanbul'dan ayrılarak Karadeniz'e geçmesi planlanıyor.


ABD savaş gemisi Sarayburnu Limanı'nda

ABD savaş gemisi Sarayburnu Limanı'nda

ABD savaş gemisi Sarayburnu Limanı'nda

ABD savaş gemisi Sarayburnu Limanı'nda

ABD savaş gemisi Sarayburnu Limanı'nda

ABD savaş gemisi Sarayburnu Limanı'nda

ABD savaş gemisi Sarayburnu Limanı'nda

ABD savaş gemisi Sarayburnu Limanı'nda

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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