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ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi, saat 09.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilikbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen 189 metre uzunluğundaki gemi, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.


ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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