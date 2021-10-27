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ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin...

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Sağlık Bakanlığındaki

ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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