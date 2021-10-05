ABD Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 aşısı yaşlılar arasında 39 bin ölümü engelledi - Haberler
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ABD Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 aşısı yaşlılar arasında 39 bin ölümü engelledi

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 aşısı yaşlılar arasında 39 bin ölümü engelledi

ABD Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamasının senenin ilk çeyreğinde yaşlılar arasında 40 bine yakın ölümü ve en az çeyrek milyon yeni vakayı engellediğini duyurdu.

ABD Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamasının senenin ilk çeyreğinde yaşlılar arasında 40 bine yakın ölümü ve en az çeyrek milyon yeni vakayı engellediğini duyurdu.

Bakanlıktan yayınlanan raporda, ocak-mayıs döneminde yapılan aşılamaların 65 yaş üstü nüfus içinde 265 bin yeni Kovid-19 enfeksiyonunu, 107 bin hastaneye yatışı ve 39 bin ölümü engellediği belirtildi.

Raporda, pandemide görülen ölümlerin yüzde 80'inin 65 yaş üstündekilerde gerçekleştiğine işaret edilerek, aşılamanın başladığı ilk aylarda söz konusu vaka ve ölüm sayılarında yaşanan düşüşün "görülür mucize" olduğu değerlendirmesi yapıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, ülkedeki 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 94'ü en az bir doz aşı yaptırmış bulunuyor.

Aynı şekilde CDC, 65 yaş ve üzerindeki her iki dozu yaptırmış kişilerin hastaneye yatma ihtimalinin yüzde 94 azaldığına dikkati çekiyor.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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