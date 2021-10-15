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ABD'nin ünlü emlak varisi Robert Durst'a cinayetten müebbet hapis

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
ABD'nin ünlü emlak varisi Robert Durst'a cinayetten müebbet hapis

ABD'de televizyon kanalı HBO'nun suç belgeseli The Jinx'te yaptığı cinayet itirafları sonrası tutuklanan ABD'nin en ünlü emlak varisi Robert Durst, yakın arkadaşı Susan Berman'ı öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de televizyon kanalı Hbo'nun suç belgeseli The Jinx'te yaptığı cinayet itirafları sonrası tutuklanan ABD'nin en ünlü emlak varisi Robert Durst, yakın arkadaşı Susan Berman'ı öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin ünlü emlak varisi Robert Durst, televizyon kanalı HBO'nun suç belgeseli The Jinx'te mikrofonun açık olduğunu unutarak işlediği cinayetleri itiraf etmesinin ardından tutuklanmıştı. 78 yaşındaki Durst'un yürütülen soruşturmanın ardından cezası belli oldu. Durst, 2000 yılında Beverly Hills'teki evinde başından vurulmuş halde bulunan arkadaşı 55 yaşındaki Susan Berman'ı öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldı. Savcıların 'narsist ve psikopat' olarak nitelendirdiği Durst ise, arkadaşını öldürdüğünü inkar etti. Yargıçlar, cinayetin planlanarak işlendiği ve olay anında bir tanığın da öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyor. Birinci derece öldürme suçundan hüküm giyen Durst'ın şartlı tahliye şansı olmadığı ifade ediliyor. Durst'un avukatı ise kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Toplamda 3 kişiyi öldürdüğü düşünülen Durst'un tıp öğrencisi eşi Kathleen McCormack 1992 yılında kaybolmuş ve uzun yıllar boyunca bulunamamıştı. Kathleen McCormack'ın kaybolmasından sonra hiçbir açıklama yapmayan Durst'un öldürdüğü bir diğer kişinin ise yaşlı komşusu Morris Black olduğu ifade ediliyor. Durst'ın Morris Black'i 2001 yılında Texas'ta saklanırken kimliğini ortaya çıkardığı için öldürdüğü düşünülüyor. Cinayet sonrası yargılanan Durst, Morris Black'in meşru müdafaa sırasında hayatını kaybettiğini söyleyerek beraat etmişti. - WASHINGTON

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