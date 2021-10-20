ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone saldırısı - Haberler
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ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone saldırısı

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone saldırısı

ABD kuvvetlerinin konuşlu olduğu Suriye'nin Irak sınırındaki El Tanıf üssüne drone ile saldırı düzenlediği bildirildi.

ABD kuvvetlerinin konuşlu olduğu Suriye'nin Irak sınırındaki El Tanıf üssüne drone ile saldırı düzenlediği bildirildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan ABD'li bir yetkili, saldırı olduğunu teyit ettiğini ancak kayıp olmadığını söyledi.

Yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) konuya ilişkin açıklama yapacağını aktardı.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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