ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone saldırısı

ABD kuvvetlerinin konuşlu olduğu Suriye'nin Irak sınırındaki El Tanıf üssüne drone ile saldırı düzenlediği bildirildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan ABD'li bir yetkili, saldırı olduğunu teyit ettiğini ancak kayıp olmadığını söyledi.

Yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) konuya ilişkin açıklama yapacağını aktardı.