ABD'nin Michigan eyaletinde camiye saldırı Müslümanları tedirgin etti - Haberler
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ABD'nin Michigan eyaletinde camiye saldırı Müslümanları tedirgin etti

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'nin Michigan eyaletinde camiye saldırı Müslümanları tedirgin etti

NEW ABD'nin Michigan eyaletinde bir camiye yapılan saldırı endişeye yol açtı.

NEW ABD'nin Michigan eyaletinde bir camiye yapılan saldırı endişeye yol açtı.

Detroit şehrine bağlı Rochester Hills'teki camiye akşam namazı sonrasında, içeride çocuklar oynarken yapılan saldırı cami cemaatini ve aileleri tedirgin etti.

Kimliği tespit edilemeyen saldırganın bir aletle caminin kapısını ve camlarını kırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Cami görevlisi Muhammed Ahmed, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Korkutucu bir hadise. Çünkü kadınlar, çocuklar oradaydı. Genelde bu mahallede kendimizi çok güvende hissediyoruz ama bu olay herkesi, özellikle de çocukları sarstı. Artık camiye gelmek istemiyorlar." ifadesini kullandı.

Olayın münferit mi yoksa daha büyük bir planın parçası mı olduğunun henüz anlaşılamadığı, polisin araştırmayı sürdürdüğü bildirildi.

Cami yetkilileri 1980'de Detroit bölgesinde camilerinin yakılarak bir kişinin öldürülmesi üzerine 2008'de daha güvenli gördükleri Rochester Hills'e taşındıklarını, bu olaya kadar yeni camilerinde birkaç sözlü taciz dışında böylesi bir saldırının hiç yaşanmadığını belirtti.

Michigan'da geçen ay Grant Blanc bölgesindeki bir İslam merkezi ve geçen yıl Warren'deki bir cami saldırıya uğramıştı.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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