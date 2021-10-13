ABD'nin Kanada ve Meksika kara sınırları kasımda aşılı yolculara açılacak - Haberler
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ABD'nin Kanada ve Meksika kara sınırları kasımda aşılı yolculara açılacak

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'nin Kanada ve Meksika kara sınırları kasımda aşılı yolculara açılacak

NEW ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlamış yabancı yolcular için Kanada ve Meksika sınırlarının gelecek ay açılacağını duyurdu.

NEW ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlamış yabancı yolcular için Kanada ve Meksika sınırlarının gelecek ay açılacağını duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada "Düzenli seyahate güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmek için adımlar atmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin, 19 ayın ardından Kanada ve Meksika'dan gelen tam aşılanmış yabancı yolcular için sınırlarını açacağını belirten Mayorkas, kararın ekonomik getirisi olacağını kaydetti.

Kara, demir ve deniz yoluyla ABD'ye girişi kapsayan söz konusu sınırların, kasım ayı içinde hangi gün açılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kovid-19 aşılarını tamamlamamış yabancı uyruklu yolcuların ilgili sınır kapılarından ABD'ye girişinin yasak olacağı, hava yoluyla giriş yapan yolculardan da girişte negatif test sonucu istenmeye devam edileceği belirtildi.

ABD'nin, Kanada ve Meksika'ya karadan sınır kapıları, salgının etkisini göstermeye başladığı mart 2020'den bu yana temel yolcu giriş çıkışları haricindekilere kapalı tutuyordu.

Sadece ABD vatandaşları, temel malzeme taşıyan kamyon şoförleri, sağlık çalışanları ve öğrenciler gibi seyahati zorunlu grupların geçişlerine izin veriliyordu.

Kanada, aşılarını yaptırmış ABD'den gelen yolcular için 9 Ağustos'tan itibaren sınırlarını açtığını duyurmuştu.

Meksika ise salgın boyunca ABD'den gelen yolculara sınırlarını kapatmamıştı.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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