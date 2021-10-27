ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının son tanığı 96 yaşında öldü

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentini atom bombasıyla vurduğu saldırıdan sağ kurtulan 96 yaşındaki Sunao Tsuboi hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberinde, dünyanın ilk atom bombası saldırısı niteliğinde olan ABD'nin Hiroşima'yı atom bombasıyla vurduğu 6 Ağustos 1945'te Tsuboi'nin 20 yaşında olduğu belirtildi.

Üniversiteye gitmek için yolda olduğu sırada atom bombasının atıldığı "sıfır noktasının" 1,2 kilometre uzağında olmasına rağmen tüm vücudu yanan Tsuboi, ülkedeki "Atom Bombası ve Hidrojen Bombasından Kurtulanlar" adlı organizasyonun da başkanlığını yaptı.

Tsuboi'nin ailesi, 96 yaşındaki nükleer silahsızlanma aktivisti Tsuboi'nin kalp ritim bozukluğu nedeniyle 24 Ekim'de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 27 Mayıs 2016'da Hiroşima'ya düzenlediği ziyarette Tsuboi ile kısa süreli görüşmüştü.

Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılması

1939-1945 dönemindeki İkinci Dünya Savaşı'nın son yılında ABD, Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atmıştı.

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'yi vurması, Japonya'nın teslim olmasına giden yolu açmıştı.

Japonya'nın teslim olmasıyla İkinci Dünya Savaşı resmen sona ermişti.

Dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihteki yerini alan ABD'nin bu saldırılarında en az 140 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Japonlar ise iki şehirdeki ölümlerin 500 bine yakın olduğunu açıklamıştı.

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