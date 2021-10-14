ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini eleştiren Amerikalı asker, hakim karşısına çıkacak - Haberler
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ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini eleştiren Amerikalı asker, hakim karşısına çıkacak

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini eleştiren Amerikalı asker, hakim karşısına çıkacak

CAMP ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini eleştirmesinin ardından görevinden alınan bir tabur komutanının, özel bir askeri mahkemede hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

CAMP ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini eleştirmesinin ardından görevinden alınan bir tabur komutanının, özel bir askeri mahkemede hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Avukat Tim Parlatore, yaptığı açıklamada, müvekkili Yarbay Stuart Scheller'in, Camp Lejeune'de bugün başlaması planlanan askeri mahkemede eylemlerinin sorumluluğunu kabul edeceğini söyledi.

Parlatore, Scheller'in suçunu kabul etmesini müteakip karar duruşmasının iki gün sürmesini beklediğini aktardı.

Scheller, 26 Ağustos tarihinde yayımladığı bir videoda, Kabil'de 13 ABD askerinin öldürülmesinin ardından Afganistan'dan çekilme konusunda askeri liderlerden hesap sorulması gerektiğini belirtmişti.

Daha sonra Scheller, Camp Lejeune'deki tesislerden biri olan Camp Geiger'deki İleri Piyade Eğitim Taburundaki komutanlık görevinden alınmıştı.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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