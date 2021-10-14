ABD'nin 6 ayda 160 bin yasa dışı göçmeni serbest bıraktığı iddia edildi - Haberler
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ABD'nin 6 ayda 160 bin yasa dışı göçmeni serbest bıraktığı iddia edildi

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'nin 6 ayda 160 bin yasa dışı göçmeni serbest bıraktığı iddia edildi

NEW ABD yönetimi, marttan bu yana 160 bin düzensiz göçmeni serbest bırakarak ülke içinde istedikleri yere gitmelerine izin vermekle suçlandı.

NEW ABD yönetimi, marttan bu yana 160 bin düzensiz göçmeni serbest bırakarak ülke içinde istedikleri yere gitmelerine izin vermekle suçlandı.

Fox News, ABD Sınır Devriyesi kurumundan sızan bir belgeye dayanarak, 6 ayda Meksika sınırından gelen en az 160 bin düzensiz göçmenin çok az bir denetimle veya denetimsiz serbest bırakıldığını iddia etti.

Bu rakama, ağustostan bu yana ABD'de çalışma izni alabilmesinin önünü açmak için şartlı tahliye edilen 30 binden fazla göçmenin dahil olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eski Sınır Devriyesi Şefi Rodney Scott, Fox News'e yaptığı açıklamada, hükümetin, şartlı tahliye yetkisini kötüye kullandığına inandığını söyledi.

Scott, "Yasa ve yönetmeliklere göre şartlı tahliye, ancak vaka bazında ve yalnızca önemli insani nedenlerle veya önemli kamu yararı için verilir. Bunların hiçbiri mevcut durum için geçerli görünmüyor. Bir saha şefi olarak, bir yılda 5 veya 10'dan fazla şartlı tahliyeyi onayladığımı sanmıyorum." dedi.

Ele geçirilen belgelerde ayrıca, ABD hükümetinin 6 Ağustos'tan bu yana kendi takdiriyle ek olarak 40 bin düzensiz göçmeni serbest bıraktığının tespit edildiği ve bu sayının bilinenden çok daha fazla olabileceği öngörüsüne yer verildi.

Göçmen sorunu ABD medyasının devamlı gündeminde

Yıl içinde ABD'nin Meksika sınırından ülkeye giriş yapmak isteyen göçmenlerin yoğunluğu ABD medyasının gündemini işgal etti.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrolünde zorluk yaşandığı bir dönemde, ABD sınır polisinin Kovid-19'lu göçmenleri bile ülke içine salıvermesi büyük tepki toplamıştı.

Teksas Valisi Greg Abbott, 17 Eylül'de, Biden yönetiminin "işini yapma ve sınırı güvenceye alma konusundaki açık ihmalini" eleştirmiş ve Meksika sınırındaki 6 giriş noktasını kapatma talimatı verdiğini söylemişti.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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