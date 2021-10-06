ABD, Lübnan ordusuna 6 helikopter hibe etti

Lübnan ordusu, ABD'nin hibe ettiği "MD-530F" tipi 6 helikopteri teslim aldı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ABD yardımı helikopterlerin teslimi için Beyrut Hava Üssü'nde bir tören düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu törene Lübnan ordusu ve ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yetkililerin katıldığı aktarıldı.

ABD, Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunan ülkelerin başında geliyor. Washington yönetiminin 2005'ten bu yana Lübnan'a 2 milyar dolardan fazla yardım yaptığı ifade ediliyor.

Lübnan ordusu, 2017-2018 yıllarında ABD'den 6 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı teslim almıştı.

Washington yönetimi tarafından Lübnan'a tahsis edilen askeri yardım paketi çerçevesinde Ağustos 2019'da da "Humvee" tipi 150 zırhlı askeri araç Lübnan ordusuna hibe edilmişti.