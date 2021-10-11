ABD'li donanma mühendisi yabancı ülkeye ABD denizaltı bilgilerini iletmekten tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'li donanma mühendisi yabancı ülkeye ABD denizaltı bilgilerini iletmekten tutuklandı

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD'li donanma mühendisi yabancı ülkeye ABD denizaltı bilgilerini iletmekten tutuklandı

ABD'de bir donanma mühendisi ve eşi, nükleer denizaltıların tasarımıyla ilgili hassas bilgileri yabancı ajan olduğunu düşündükleri bir kişiye iletme suçlamasıyla tutuklandı.

ABD'de bir donanma mühendisi ve eşi, nükleer denizaltıların tasarımıyla ilgili hassas bilgileri yabancı ajan olduğunu düşündükleri bir kişiye iletme suçlamasıyla tutuklandı.

ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, 42 yaşındaki Jonathan Toebbe ve 45 yaşındaki eşi Diana Toebbe'nin Batı Virginia'da bir yıldan fazla bir süre gizli görevdeki yabancı bir ülke ajanıymış gibi davranan bir FBI ajanına gizli bilgileri sattıktan sonra tutuklandıklarını bildirdi.

Açıklamada, Toebbe ve eşinin "nükleer denizaltıların tasarımıyla ilgili bilgileri yabancı bir ülkeye iletmekle" suçlandığı kaydedildi.

Pazar günü mührü açılan mahkeme belgelerinde, aktif ulusal güvenlik erişim yetkisine sahip olan Jonathan Toebbe, "Nisan 2020'de yabancı bir hükümete sınırlı bilgi örneği ve daha fazlasını sağlama teklifi içeren bir paket gönderdiği ve ardından şifreli olarak iletişim kurmaya başladığı" ifade edildi.

Belgelerde, yabancı bir ülke ajanı diye FBI ajanına e-mail atan Toebbe'nin bu yazışmalarının aylarca devam ettiği ve binlerce dolarlık kripto para karşılığında gizli verileri satma anlaşmasını kabul ettiği iddia edildi.

FBI ajanının, 8 Haziran 2021'de Jonathan Toebbe'ye "iyi niyet" ödemesi olarak 10 bin dolarlık kripto para gönderdiği ifade edilen belgelerde, iki hafta sonra Toebbe'nin Batı Virginia'ya gittiği ve karısının gözcülük yaptığı sırada boş bir yapıya bir hafıza kartı bıraktığı belirtildi.

Daha sonra 20 bin dolarlık bir ödemenin ardından, Toebbe'nin FBI ajanına diskin kilidini açacak bir şifre verdiği kaydedildi.

Toebbe, Batı Virginia'da başka bir paket bırakma girişiminde bulunduğu 9 Ekim'de tutuklanmıştı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini anlattı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini anlattı

 SÜLEYMANİYE - Irak'ta oy verme işlemi bitti

SÜLEYMANİYE - Irak'ta oy verme işlemi bitti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Nihal Yalçın İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Serdar Aziz Sergio Perez Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'li donanma mühendisi yabancı ülkeye ABD denizaltı bilgilerini iletmekten tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 21:01:55. #1.12#