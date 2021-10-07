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ABD Kongresi, Myanmar'da darbe yapan orduya karşı harekete geçti

AA / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
ABD Kongresi, Myanmar'da darbe yapan orduya karşı harekete geçti

Myanmar'da 1 Şubat'ta darbe yapan orduya ve ülkede insan hakları ihlallerine neden olan yetkililere yaptırımlar öngören "Burma Yasası" tasarısı ABD Kongresi'ne sunuldu.

Myanmar'da 1 Şubat'ta darbe yapan orduya ve ülkede insan hakları ihlallerine neden olan yetkililere yaptırımlar öngören "Burma Yasası" tasarısı ABD Kongresi'ne sunuldu.

Kongre üyelerinin büyük bölümünün desteğini alan "Burma Yasası" tasarısı, Temsilciler Meclisi ile Senato'nun dış ilişkiler komitelerine ayrı ayrı sunuldu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, söz konusu tasarının yasalaşması durumunda ABD'nin, Myanmar'da darbe yapan orduya karşı çok net yaptırımlar uygulayacağı mesajını verdi.

Darbeci generallerin yanı sıra ülkede insan hakları ihlallerine karışan yetkililerin de yaptırımlara maruz kalacaklarını belirten Meeks, ABD'nin Myanmar halkına ise insani yardımlar noktasında el uzatacağını kaydetti.

Yasa tasarısı, ABD'nin Myanmar'a silah satışının yasaklanmasını, darbeye ve insan hakları ihlallerine karışan kişilere yaptırım getirilmesini, Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlenip işlenmediğinin ABD Dışişleri Bakanlığınca araştırılmasını ve Myanmar halkına insani yardım yapılmasını öngörüyor.

Tasarının Kongre'nin her iki kanadında da kabul edilmesi ve Başkan Joe Biden tarafından kısa sürede imzalanması bekleniyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA / Hakan Çopur - Son Dakika Haberleri
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