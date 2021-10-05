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ABD-İsrail Stratejik Danışma Grubu Beyaz Saray'da toplandı

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD-İsrail Stratejik Danışma Grubu Beyaz Saray'da toplandı

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen ABD-İsrail Stratejik Danışma Grubu toplantısında, iki ülke arasında açık ve yapıcı diyalog ile yakın iş birliğinin genişletilmesi konusunda mutabık kalındı.

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen ABD- İsrail Stratejik Danışma Grubu toplantısında, iki ülke arasında açık ve yapıcı diyalog ile yakın iş birliğinin genişletilmesi konusunda mutabık kalındı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bugün ABD-İsrail Stratejik Danışma Grubu toplantısı için Beyaz Saray'da İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata ve üst düzey İsrailli yetkililere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Tarafların, bölgenin güvenliği ve istikrarını etkileyen sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Horne, "Sullivan, Başkan Biden'ın İsrail'in güvenliğine ve İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasına ilişkin verdiği taahhütleri yeniden dile getirdi." ifadesini kullandı.

Sullivan'ın, İran konusunda hedeflere ulaşmak için en etkili yöntemin diplomatik yollar olduğuna, ancak bu yol işe yaramazsa diğer seçenekleri arayacaklarını söylediğini aktaran Horne, tarafların açık ve yapıcı diyalog ile yakın iş birliğinin genişletilmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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